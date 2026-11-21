Venti volumi, 151 autori e una passione che, negli anni, non ha mai smesso di alimentarsi: quella di raccontare e custodire la memoria di Cesena e Cesenatico. Le vite dei cesenati raggiunge un traguardo importante con la pubblicazione del ventesimo volume, edito da Stilgraf, che sarà presentato venerdì 27 novembre, alle ore 17:30, nell’Aula Magna della Malatestiana. Interverranno: lo storico Federico Ricci, dottorando alla Scuola Normale Superiore di Pisa, e il curatore del volume.

Fin dalla prima monografia, nel progetto si sono avvicendati ben 151 autori, i cui nomi, aggiornati al 2026, sono riportati nella bandella di copertina, e diversi curatori: Carlo Dolcini, Pier Giovanni Fabbri, Alberto Gagliardo, Paola Errani, Rita Dell’Amore, Giancarlo Cerasoli e, dal 2023, Michele Andrea Pistocchi. Una delle caratteristiche più significative de ‘Le vite’ è il coinvolgimento volontario degli autori. Accanto a insigni cattedratici e studiosi di riconosciuta fama nel panorama culturale locale, trovano spazio persone che, pur non occupandosi professionalmente di ricerca archivistica o divulgazione, hanno scelto di approfondire un argomento per curiosità, interesse personale e desiderio di lasciare una testimonianza scritta.

Nel ventesimo volume nomi conosciuti come Maurizio Bufalini, Marietta Alboni, Gennaro Biguzzi e Paolo Tordi si affiancano a figure meno note, ma comunque protagoniste di specifiche vicende storiche. È il caso, ad esempio, del condottiero inglese John Thornbury e delle famiglie contadine dei Cardi e degli Urbini.

Il nuovo volume propone una ricca successione di contributi, che spaziano dalla storia medievale alla musica lirica, dalla medicina alla vita politica e culturale, fino al motociclismo. La sezione biografica si apre con la figura di John Thornbury, soldato di professione e complice del cardinale di Ginevra durante il celebre eccidio di Cesena del 1377. A ricostruirne le tracce storiche è Daniele Molinari, che riporta l’attenzione su uno dei protagonisti di una delle pagine più drammatiche della storia cittadina. Si passa poi a un’atmosfera diversa con Marietta Alboni, celebre contralto cesenate, di cui Franco Dell’Amore racconta il periodo pietroburghese, tra il 1844 e il 1845. Alla storia di un’altra cantante lirica, Angela Brighi, è dedicato il contributo di Jean Bennett Giorgetti. Per raccogliere materiale utile alla ricerca, l’autrice si è recata anche alla Casa di Riposo per Musicisti di Milano, fondata da Giuseppe Verdi, dove la Brighi trascorse gli ultimi anni della propria vita.

Giancarlo Cerasoli firma invece due approfondimenti dedicati alla storia della medicina. Il primo ricostruisce la biografia di Ginesio Marconi, medico che visse e operò per diversi anni a Cesenatico; il secondo propone uno studio di alcuni autografi di Maurizio Bufalini, conservati nelle raccolte della Biblioteca Malatestiana. Quest’ultimo contributo rientra nella sezione Le Storie.

Alla famiglia Comandini, una delle più note nella storia cesenate, è dedicato il saggio di Alberto Gagliardo su Giacomo Comandini. Attraverso un meticoloso lavoro sulle fonti conservate negli archivi pubblici e privati, l’autore ricostruisce il profilo di una figura forse meno conosciuta rispetto ad altri membri della famiglia, come Ubaldo, Federico e Alfredo, ma comunque di particolare interesse e rilevanza.

Marino Mengozzi racconta invece il legame tra Cesena e Cesare Angelini, pavese di nascita che soggiornò per alcuni anni nella città, sviluppando un’autentica passione per il territorio e conservandone un ricordo positivo per tutta la vita. La sezione biografica si conclude con due protagonisti del motociclismo cesenate. Rossano Novelli ripercorre le vicende di Gennaro Biguzzi, mentre Giovanni Guiducci firma un profilo a tutto tondo di Paolo Tordi, restituendo il ritratto di due personalità che hanno lasciato un segno nella storia sportiva del territorio.

In occasione della presentazione del 27 novembre il libro sarà disponibile al prezzo speciale di 15 euro.