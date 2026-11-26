CESENA. «Siamo tutte appese a un filo... Siamo tutte appese a un filo»... Le lavoratrici della Asp durante il loro sit-in di protesta hanno incontrato casualmente un artista che sta facendo le prove per un evento in programma sabato e domenica alle 18: la traversata di Piazza del Popolo su un filo, da una parte all’altra. Le lavoratrici ci hanno visto una metafora della loro situazione di precarietà. Sono 17 le operatrici sociali in forza ad Asp con contratti a termine che protestano contro il processo di esternalizzazione dello Sportello sociale e dell’Educativa domiciliare. Le redini di questi sono attualmente in mano ad Asp (l’azienda pubblica che si occupa di servizi alla persona), per conto dell’Unione dei Comuni Valle Savio, che ora ha emesso bandi per darli in gestione a cooperative. Le lavoratrici hanno intonato anche alcune canzoni tra cui “Bella Ciao” in una versione adattata alla situazione che stanno vivendo.

Oggi è in programma un incontro tra rappresentanti di Asp, dell’Unione e dei sindacati per affrontare la questione.