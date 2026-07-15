Cesena, le meraviglie dell’oceano arrivano all’Eliseo con il prestigioso festival cinematografico

Le meraviglie dell’oceano e le grandi storie di esplorazione marina sbarcano per la prima volta sul grande schermo cesenate. Il prossimo 29 ottobre il Cinema Eliseo ospiterà un’unica, imperdibile serata dell’OCEAN Film Festival World Tour Italia, la prestigiosa rassegna cinematografica che festeggia quest’anno la sua decima edizione nazionale. L’evento, nato originariamente in Australia e approdato nel nostro Paese nel 2017 grazie a ITACA The Outdoor Community, arriva in città in collaborazione con il centro subacqueo locale “Cesena in Blu”.

Il festival si è ormai consolidato come un punto di riferimento per gli amanti del mare e della natura, capace di registrare oltre 38.500 spettatori nelle passate stagioni. La tappa cesenate fa parte di un grande viaggio in 22 tappe che attraversa la penisola per mostrare la bellezza e, al contempo, la fragilità dei nostri ecosistemi acquatici. Attraverso una selezione di spettacolari cortometraggi e mediometraggi, gli spettatori saranno trasportati dalle banchise dell’Antartide alle misteriose foreste di kelp, tra avventure di surf e vela, documentari scientifici e incredibili incontri ravvicinati con la fauna marina.

Dietro la spettacolarità delle immagini si cela però un profondo messaggio di sensibilizzazione. L’OCEAN Film Festival vanta infatti collaborazioni storiche con importanti realtà ambientaliste come Sea Shepherd e Marevivo, ed è membro del Comitato Nazionale del Decennio del Mare promosso dall’UNESCO. Per la comunità cesenate si preannuncia una serata speciale, pensata non solo per emozionare attraverso il cinema d’avventura, ma anche per ispirare una nuova e più forte cultura di tutela e rispetto per i giganti blu del nostro pianeta.