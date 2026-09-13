Cesena, le foto di CliCiak conquistano il mondo: da Argenta fino all’Australia

Le immagini di CliCiak varcano i confini romagnoli per intraprendere un lungo viaggio intorno al mondo. Nata nel 1998 su iniziativa del Centro Cinema di Cesena, la storica competizione nazionale dedicata ai fotografi di scena si conferma un punto di riferimento per il settore, trasformandosi in una vetrina itinerante d’eccellenza. Dopo aver animato la proposta culturale estiva della città malatestiana, gli scatti della rassegna faranno tappa in diversi festival ed eventi d’arte, portando la grande fotografia cinematografica ben oltre i confini locali.
Il tour di settembre si è aperto ad Argenta, nel ferrarese, con la mostra inaugurata alla presenza dell’assessore alla Cultura Camillo Acerbi nell’ambito della Fiera cittadina dedicata alla magia del cinema. Dall’Emilia le immagini si spostano poi in Umbria, ospiti del festival multidisciplinare BorgoMuse a Collescipoli, per poi spiccare il volo verso l’Australia. In occasione del ventisettesimo Italian Film Festival, le fotografie cesenati saranno esposte a Canberra durante la proiezione del film di Pif “...che Dio perdona a tutti”. La chiusura del mese vedrà infine le opere protagoniste in Albania, al Tirana International Film Festival, a dimostrazione di una vocazione ormai pienamente internazionale.