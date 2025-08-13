Cesena, le dosi di cocaina nascoste con cura nella biancheria intima: 25enne arrestato

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 25 anni, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fermato per accertamenti, l’uomo non ha saputo fornire una spiegazione circa la propria presenza in quel luogo. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire oltre 1.200 euro in contanti e circa 11 grammi di cocaina, suddivisi in singole dosi pronte per la cessione e accuratamente occultati nella biancheria intima.

Il materiale sequestrato è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì. Sono in corso ulteriori accertamenti volti a ricostruire la rete di approvvigionamento dello stupefacente e a verificarne il principio attivo.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cesena, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, in attesa dell’udienza di convalida. Nella giornata odierna, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Cesena, in attesa del giudizio.