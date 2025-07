Cesena, le Cucine Popolari fanno festa e nel 2027 si sposteranno in zona ippodromo

Sarà una festa aperta alla città con dibattiti, live band “Gli Altri” e ricco buffet, a partire dalle ore 18 nella giornata di domani (sabato 12 luglio) presso i locali delle Cucine Popolari, a chiudere un’altra stagione in positivo all’insegna del volontariato.

Una festa che sancisce l’inizio dell’estate per i 160 volontari, alle prese con nipoti e impegni familiari, e di conseguenza, la sospensione delle attività che riprenderanno dal primo settembre. Nella stagione 2024-2025, che si articola da settembre ad oggi, sono stati 30.000 i pasti preparati dai volontari per le persone più bisognose e per tutti coloro che desideravano sedersi insieme agli altri ospiti. Durante il bilancio finale, è stato annunciato anche il trasferimento di Cucine Popolari al “Hobby terza Età” in zona Ippodromo a partire dal 2027, con inizio lavori nel 2026.