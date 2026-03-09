Cesena, le creazioni dei ragazzi del Calicantus nelle sedi dei grandi club di calcio VIDEO

A Cesena al centro Calicantus della cooperativa Cils di certo non ci si annoia. Sono numerosi i progetti che gli educatori propongono ai ragazzi nel corso dell’anno che li vede protagonisti nelle fasi di realizzazione. Il laboratorio di argilla e terracotta è sicuramente quello che rispecchia al meglio l’identità del territorio con la produzione della calamita con il cavalluccio del Cesena e di mosaici. Alcuni di questi sono stati donati ed esposti nelle sedi di Cesena Fc, Juventus, Fiorentina e aziende locali. Attività per la stimolazione dei sensi, a contatto con la natura e uscite didattiche completano il quadro del ricco programma proposto dal centro Calicantus.