Cesena, le associazioni: “Disagi per il cantiere di piazza Aguselli, i commercianti vanno rimborsati”

Intervenire tempestivamente per far fronte ai disagi di piazza Aguselli. Lo chiedono Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna che hanno rivolto al Comune di Cesena richieste urgenti per attenuare le difficoltà causati dal cantiere di piazza Aguselli. “Esprimiamo la nostra forte preoccupazione in merito all’attuale gestione del cantiere di piazza Aguselli – affermano le organizzazioni di categoria -. Come già evidenziato in sede di confronto, abbiamo rilevato il mancato rispetto da parte della ditta che sta svolgendo i lavori, degli accordi condivisi in precedenza, volti a ridurre al minimo l’impatto negativo sulle attività economiche dell’area, in particolare per quanto riguarda il prolungamento dell’occupazione di alcuni parcheggi da parte delle attività di rilevazione archeologica. Si tratta di una situazione che sta generando molto disagio nei commercianti della piazza e delle aree attigue e anche negli utenti del centro storico che utilizzano il parcheggio di piazza Aguselli o che vi transitano”.

Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato non si limitano a denunciare la situazione penalizzante, ma propongono al Comune una serie di proposte concrete, con l’obiettivo di tutelare la vitalità commerciale delle attività coinvolte, garantendo al contempo la fruibilità della zona da parte di cittadini e visitatori. “Le proposte sono le seguenti: fino all’avvio effettivo dei lavori sull’intera piazza, chiediamo che vengano liberati i parcheggi attualmente utilizzati da archeologi e operai, così da restituirli alla cittadinanza e ai clienti delle attività del centro. Fondamentale è la creazione di nuove aree di sosta al posto di quelli non utilizzabili: a seguito di sopralluoghi effettuati, riteniamo sia possibile recuperare alcune aree di parcheggio utilizzando degli spazi adiacenti al complesso di Sant’Agostino, da destinare temporaneamente alla sosta. Proponiamo inoltre di valutare l’apertura del cortile interno del complesso come area di parcheggio temporanea, eventualmente regolata con disco orario, destinata sia ai mezzi del cantiere che ad altri. A fronte delle evidenti difficoltà economiche riscontrate da numerose imprese situate in via Strinati, piazza Aguselli e vie limitrofe, chiediamo l’attivazione di un adeguato meccanismo di ristoro economico, quale segnale concreto dell’impegno dell’amministrazione a sostegno del tessuto commerciale colpito. Chiediamo infine che l’amministrazione provveda a una comunicazione tempestiva, chiara e capillare sull’apertura del parcheggio del Sacro Cuore, prevista per il 1° giugno, così da informare adeguatamente cittadini e visitatori sulle nuove possibilità di sosta e favorire una migliore accessibilità al centro storico”.

“Attendiamo infine solleciti riscontri e risposte positive dall’amministrazione comunale sul pacchetto di proposte da noi presentate – concludono le organizzazioni di categoria – in modo da migliorare la situazione in piazza Aguselli, divenuta insostenibile”.