Cesena, lavori stradali dal 29 luglio: ecco le vie interessate

A partire da lunedì 29 luglio, così come disposto da due ordinanze comunali, in alcune vie del territorio comunale di Cesena, dalla collina a valle, saranno avviati alcuni lavori di fresatura e ripavimentazione con tappeto d’usura. È questo il caso di via Ravennate, dal civico 2727 al 3120, e delle vie Montecavallo, da via Formignano, via Pianazze, nel tratto che si estende da via Selva Rotonda al civico 300, e via Formignano, da via Selva Rotonda a via Montecavallo. In tutti i casi elencati i lavori dovrebbero essere conclusi entro il 2 agosto successivo.

Al fine di garantire la piena sicurezza agli utenti della strada, ai residenti, e agli operatori delle ditte Pesaresi Giuseppe Spa di Rimini e Romagnola Strade Spa di Bertinoro, saranno istituiti un senso unico alternato con semaforo o movieri e un divieto di sosta con rimozione valido per l’intera giornata. Le modifiche temporanee alla viabilità saranno indicate in loco da apposita segnaletica stradale.