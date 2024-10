Cesena, lavori stradali dal 21 ottobre: ecco le vie interessate

Nello specifico, le opere di ripristino della pavimentazione stradale a tratti con fresatura e ripavimentazione in bynder e tappeto d’usura riguarderanno le seguenti strade: via Raggi della Torre, Casalbono (da via San Matteo a via Valdinoce), Budre di Sotto (da via Casalbono a via Raggi della Torre), Borello (da via Stornite a via Fiume di Borello), Cimitero (da via Borello al civico 65), San Carlo (da via Castiglione a via Montalti) e via Montalti (dalla strada provinciale Tessello a via San Carlo).

Al fine di consentire piene condizioni di sicurezza evitando incidenti e danni a persone e/o cose, per l’intera durata dei cantieri della ditta I.G.T. Impresa Generale Torri s.r.l. di Mercato Saraceno, la viabilità sarà modificata da un divieto di sosta con rimozione valido per l’intera giornata e da un senso unico alternato con semafori o movieri.

Tutte le modifiche saranno indicate in loco da apposita segnaletica stradale di pericolo, lavori in corso e deviazione eventuale. La fine dei lavori è prevista per lunedì 18 novembre.