Cesena, lavori post-alluvione: un maxi intervento tra ponte nuovo e ponte della ferrovia

Cesena
  • 28 maggio 2026
Cesena, lavori post-alluvione: un maxi intervento tra ponte nuovo e ponte della ferrovia

A seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 sono 44 gli interventi complessivi programmati dall’ Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile sui corsi d’acqua della provincia di Forlì-Cesena, per un investimento totale di 81 milioni e 850 mila euro. Le risorse derivano dalle ordinanze commissariali emanate nel 2023 e dagli stanziamenti destinati alle somme urgenze nel 2024. A oggi, 29 interventi risultano conclusi, 13 sono in fase di progettazione e 2 già avviati.

In relazione al territorio di Cesena, particolare attenzione è rivolta al bacino del fiume Savio, uno dei territori maggiormente colpiti dall’alluvione del 2023. Qui sono stati programmati 6 interventi per un valore complessivo superiore a 9 milioni e 450mila euro. Di questi, 5 sono già stati completati, mentre uno, dal valore di circa 4 milioni di euro, è attualmente in fase di progettazione.

Quest’ultimo intervento interesserà il tratto urbano del Savio compreso tra il ponte Nuovo e il ponte della ferrovia, con l’obiettivo di ridurre il rischio idraulico dell’area cittadina. L’avvio dei lavori è previsto per l’estate del 2027. Il progetto prevede ulteriori operazioni di svaso e movimentazione terra per circa 40.000 metri cubi, che si andranno ad aggiungere ai 60mila metri cubi già rimossi nell’estate scorsa nel tratto tra il ponte Vecchio e il ponte Nuovo, oltre a rialzi dell’argine destro tra il ponte nuovo e l’immissione nel Savio del Torrente Cesuola. L’intervento ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di deflusso del corso d’acqua aumentando la superficie di deflusso delle piene per incrementare la capacità idraulica e di uniformare le quote delle sommità arginali in destra e sinistra idraulica.

I cantieri attivi

Nel frattempo, nei prossimi mesi i cittadini cesenati continueranno a vedere cantieri attivi lungo il Savio. Saranno avviati interventi di svaso per ulteriori 40.000 metri cubi nel tratto tra ponte nuovo e ponte vecchio in sinistra idraulica e a monte del Ponte Vecchio fino alla Via Roversano.

Importanti investimenti riguardano anche i bacini del Pisciatello e del Rubicone. La struttura commissariale ha finanziato 13 interventi complessivi per un importo pari a 19 milioni di euro. Attualmente 9 opere sono state completate, mentre 4 sono in fase di progettazione. Gli interventi già conclusi interessano prevalentemente i territori di Cesena, Cesenatico, Savignano sul Rubicone e Gatteo e riguardano soprattutto il ripristino dei muri idraulici e i risezionamenti degli alvei. Tra i progetti ancora in fase di definizione figura un intervento sul torrente Pisciatello, nel territorio di Cesena, dal valore di 1,3 milioni di euro. I lavori consistono principalmente nel risezionamento dell’alveo e nella riprofilatura delle scarpate, delle golene e il relativo abbassamento per ripristinare la funzionalità idraulica e aumentare la capacità di deflusso del corso d’acqua. È inoltre prevista la realizzazione di difese in massi per la protezione delle scarpate.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco Enzo Lattuca e l’Ingegnera Sara Vannoni, dirigente ufficio territoriale dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, affiancata da Morena Battistini e Giovanni Morini. Presenti anche gli assessori alla Sostenibilità ambientale, Andrea Bertani, e alla Manutenzione e ricostruzione post-alluvione, Christian Castorri.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui