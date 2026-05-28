Cesena, lavori post-alluvione: un maxi intervento tra ponte nuovo e ponte della ferrovia

A seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 sono 44 gli interventi complessivi programmati dall’ Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile sui corsi d’acqua della provincia di Forlì-Cesena, per un investimento totale di 81 milioni e 850 mila euro. Le risorse derivano dalle ordinanze commissariali emanate nel 2023 e dagli stanziamenti destinati alle somme urgenze nel 2024. A oggi, 29 interventi risultano conclusi, 13 sono in fase di progettazione e 2 già avviati.

In relazione al territorio di Cesena, particolare attenzione è rivolta al bacino del fiume Savio, uno dei territori maggiormente colpiti dall’alluvione del 2023. Qui sono stati programmati 6 interventi per un valore complessivo superiore a 9 milioni e 450mila euro. Di questi, 5 sono già stati completati, mentre uno, dal valore di circa 4 milioni di euro, è attualmente in fase di progettazione.

Quest’ultimo intervento interesserà il tratto urbano del Savio compreso tra il ponte Nuovo e il ponte della ferrovia, con l’obiettivo di ridurre il rischio idraulico dell’area cittadina. L’avvio dei lavori è previsto per l’estate del 2027. Il progetto prevede ulteriori operazioni di svaso e movimentazione terra per circa 40.000 metri cubi, che si andranno ad aggiungere ai 60mila metri cubi già rimossi nell’estate scorsa nel tratto tra il ponte Vecchio e il ponte Nuovo, oltre a rialzi dell’argine destro tra il ponte nuovo e l’immissione nel Savio del Torrente Cesuola. L’intervento ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di deflusso del corso d’acqua aumentando la superficie di deflusso delle piene per incrementare la capacità idraulica e di uniformare le quote delle sommità arginali in destra e sinistra idraulica.