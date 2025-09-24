Cesena, lavori post alluvione: concluso l’intervento sul Pisciatello a Case Castagnoli

Lavori post alluvione: un intervento da 670mila euro per aumentare la capacità di deflusso e la stabilità di sponde e argini del torrente Pisciatello, a protezione dei cittadini e del territorio. Si sono conclusi a Case Castagnoli di Cesena, i lavori di ripristino e miglioramento della funzionalità idraulica del corso d’acqua: interessato un tratto di circa un chilometro a monte della via Emilia dove, a seguito dell’alluvione del maggio 2023, si erano verificati alcuni sormonti con allagamenti della frazione e diffuse erosioni di banche e scarpate.

Durante i lavori è stato risezionato il torrente secondo geometrie che hanno aumentato il deflusso e la solidità delle sponde, prevedendo anche l’arretramento dell’argine sinistro. Sono state poi ripristinate o inserite banche transitabili ed è stato realizzato l’adeguamento localizzato delle quote di sommità arginali.

Nei tratti maggiormente esposti all’erosione, sono state costruite difese in massi, oltre a muri idraulici in cemento armato dove non era possibile ingrandire la sagoma dei rilevati arginali a causa della vicinanza alle abitazioni. Infine, sono stati ringrossati i corpi arginali garantendo in sommità una larghezza minima di 4 metri che consente, tra l’altro, la transitabilità in sicurezza con tutti i mezzi operativi impiegati nelle attività di manutenzione e servizio di piena.