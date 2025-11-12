Cesena, lavori per la fibra ottica: ecco le vie interessate

Da ieri, martedì 11 novembre, a sabato 20 dicembre, sono in corso i lavori di ripristino definitivo di alcune vie cittadine interessate dalla posa della rete in fibra ottica per conto di Open Fiber. L’esecuzione delle opere richiede l’introduzione di modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in diverse vie dei quartieri Centro urbano, Cesuola, Rubicone e Dismano. I lavori, eseguiti dalla ditta Inpower Group, saranno realizzati dalle ore 7:00 alle ore 18:00.

Durante tali orari, la circolazione e la sosta saranno regolate da apposita segnaletica temporanea che sarà collocata lungo i tratti stradali interessati dai cantieri dalla ditta esecutrice. Nello specifico, la circolazione sarà regolata da un senso unico alternato con movieri o semaforo, restringimento di carreggiata, limite di velocità di 30 km/h nei seguenti tratti:

via Madonna del Fuoco, via Vergato, via Emilia Levante, via Carlo Pisacane, via Cairoli, via Fratelli Bandiera, via Felice Orsini,

via Anita Garibaldi, via Ciro Menotti, via Martiri della Libertà, via Ugo Bassi, via Mura Porta Fiume, via Fra Michelino, via Alessandro Manzoni, via Monte Oliveto, via Gian Pellegrino Mondaini, subborgo Eugenio Valzania, via Padre Vicinio da Sarsina, via Savio, via San Cristoforo, via Libero Grassi, piazza Massimo D’Antona, via della Cooperazione, via Fossalta, via Ricasoli e via Zavaglia.

In alcune vie inoltre sarà introdotto un divieto di sosta con rimozione forzata, in corrispondenza delle aree di cantiere interessate.