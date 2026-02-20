Cesena, lavori per il ripristino dei marciapiedi e nuove rampe: ecco le zone interessate

A Cesena, a partire dalla prossima settimana lungo le vie Vincenzo Angeli, Fiorenzuola, Fusignano e Vincenzo Parini saranno avviati alcuni lavori di ripristino dei marciapiedi e di realizzazione di nuove rampe per l’eliminazione delle barriere architettoniche, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e prevenire incidenti e danni a persone e cose.

L’intervento sarà eseguito a partire dalla mattina di lunedì 23 febbraio al pomeriggio di venerdì 13 marzo quando nelle vie Vincenzo Angeli, nei pressi del civico 22, Fiorenzuola, nel tratto adiacente all’incrocio con via Luigi Rizzo, Fusignano, nei pressi del civico 35, e Giuseppe Parini, nei pressi del civico 23, sarà istituito temporaneamente un senso unico alternato, regolato da semaforo e/o movieri, oltre al divieto di sosta con rimozione forzata.

Le limitazioni alla circolazione saranno operative esclusivamente in presenza effettiva del cantiere; nei tratti in cui i lavori risulteranno ultimati si procederà alla riapertura al traffico secondo la regolamentazione ordinaria già in vigore. Lungo i tratti stradali interessati dai lavori sarà collocata la segnaletica temporanea di preavviso, deviazione, indicazione e lavori in corso.