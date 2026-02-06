Cesena, lavori notturni: la Galleria della Secante chiusa dal 9 febbraio al 15 maggio dalle 21 alle 5

Cesena
  • 06 febbraio 2026
Lavori notturni alla galleria della Secante a Cesena con chiusure dalle 21 alle 5. Da lunedì 9 febbraio e fino al 15 maggio la galleria sarà interessata dalla interdizione al transito, una canna per volta. La chiusura notturna sarà attiva nei giorni feriali dal lunedì al venerdì sera incluso. Durante la chiusura, i collegamenti di itinerario saranno garantiti mediante adozione di percorso alternativo, segnalato in sito, su viabilità locale, dallo svincolo n. 3 Stadio/Montefiore allo svincolo n. 4 Cesena centro.

