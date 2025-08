Cesena. Lavori notturni in tre vie del centro

Dal 4 al 9 agosto lavori notturni di asfaltatura nel centro città, dalle 21:00 alle 6:00, per ridurre i disagi al traffico diurno.

Gli interventi del progetto comunale ‘Ricostruzione e Ristrutturazione strade urbane’ interesseranno Sobborgo Valzania, Ponte Vecchio, vie Canonico Lugaresi e Del Tunnel, Rotonda Madre Teresa di Calcutta e via Fiorenzuola.

Modifiche alla circolazione:

Lunedì 4: divieto di transito e sosta in Sobborgo Brenzaglia e Ponte Vecchio

Martedì 5-giovedì 7: divieto di transito in via Canonico Lugaresi e via Del Tunnel

Giovedì 7-venerdì 8: senso unico alternato con movieri alla rotonda Madre Teresa di Calcutta e via Fiorenzuola (zona Ospedale)

I lavori sono affidati alla ditta I.G.T. di Mercato Saraceno, che installerà la segnaletica di cantiere e deviazione.RiprovaClaude può commettere errori. Verifica sempre le risposte con attenzione.