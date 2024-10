A partire da lunedì 7 ottobre nelle vie Guido Marinelli, Renato Serra e via Madonna dello Schioppo saranno eseguiti alcuni lavori di fresatura e ripavimentazione con tappeto d’usura. Il Comune ha reso nota l’ordinanza per tutte le modifiche alla viabilità che resteranno in vigore fino alla conclusione dell’intervento programmato (18 ottobre).