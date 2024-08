Cesena, lavori in viale Gramsci: traguardo vicino dopo due anni di disagi e imprevisti

Dopo qualche imprevisto, a partire dall’alluvione del maggio 2023, portando a un semi-blocco del cantiere per qualche mese, tra meno di una settimana si concluderanno i lavori in viale Gramsci. La ditta oggi ha dato avvio alle opere di asfaltatura, ultima fase dell’intervento per realizzare il tratto di pista ciclabile che dalla rotonda dell’ippodromo arriva alla via Emilia. Ma resterà ancora qualcosa da fare. A seguire, si procederà a definire la segnaletica stradale e in autunno si pianteranno gli alberi.

Contestualmente è iniziata la verniciatura di un tratto delle ciclabile della via Emilia, all’altezza di via Carlo Cattaneo, di un tratto del percorso di via Cerchia di Sant’Egidio e di via Ravennate.

Lavori importanti

«La pista ciclabile di viale Gramsci - commenta l’assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità Christian Castorri - completa, nell’ambito del progetto della bicipolitana cittadina, la rete ciclabile, collegando il tracciato di viale della Resistenza a viale Matteotti. Come previsto dal progetto, che comporta un investimento di 208mila euro, si è proceduto a realizzare il marciapiede, in gran parte esistente, in adiacenza alle abitazioni sul lato Forlì, si sono realizzati una pista bidirezionale e un parcheggio perpendicolare, si è aggiuntoun altro marciapiede in adiacenza alle case sul lato Cesena e si è rifatto l’impianto di illuminazione pubblica. Con l’asfaltatura concluderemo il cantiere posizionando poi aiuole verdi e la segnaletica orizzontale e verticale».

Durante un sopralluogo fatto questa mattina, diversi residenti si sono avvicinati a Castorri per evidenziare che le opere che si stanno ultimando erano molto attese. L’assessore fa notare che, «pur avendo accumulato del ritardo dovuto ai lavori di rifacimento, prima, della linea gas e poi di quella dell’acquedotto, con i relativi allacci alle utenze, eseguiti da Hera, l’intervento migliorerà la sicurezza stradale e il collegamento tra la zona dell’ippodromo e il centro storico».

Gli imprevisti

I lavori eseguiti da Hera sono iniziati nell’ottobre del 2022 e terminati nell’aprile 2023. Nel frattempo, il Comune ha dato avvio all’iter per appaltare il rifacimento della sede stradale e realizzazione della nuova pista ciclopedonale. Per iniziare i lavorisi è dovuto attendere la fine di quelli eseguiti da Hera e quindi la consegna alla ditta Gorini, appaltatrice delle opere, è potuta avvenire solo il 4 maggio 2023. Ma il cantiere è stato subito sospeso a causa dell’alluvione, per la necessità di coinvolgere la ditta appaltatrice, specializzata in opere di movimento terra, nei lavori dettati dalla fase di emergenza, in particolare nel ripristino della viabilità collinare, devastata dalle numerose frane. Inoltre, essendo stata anche via Gramsci interessata dall’alluvione, la pausa è stata preziosa per i residenti alle prese con operazioni di pulizia e sgombero delle abitazioni. Il cantiere è ripartito definitivamente il 7 febbraio scorso e adesso finalmente si vede il traguardo a portata di mano.