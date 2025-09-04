Cesena, lavori in viale Carducci e via Pietro Turchi: il programma

Cesena
  • 04 settembre 2025
A Cesena proseguono in centro città i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche programmati dall’Amministrazione comunale nell’ambito del P.E.B.A. e caratterizzati, principalmente, dalla realizzazione di rampe dedicate ai pedoni con difficoltà motorie, sia temporanee che permanenti, e dalla definizione di percorsi accessibili. Dopo avere interessato viale Gaspare Finali, il cantiere si sposta ora lungo viale Carducci dove, a partire da lunedì 8 settembre prenderà avvio l’esecuzione delle nuove opere.

Al fine di consentire una piena e sicura esecuzione dei lavori da parte di SEAR costruzioni stradali spa di Cesena, in viale Carducci, all’altezza del civico 27 (lato percorso ciclopedonale), sarà allestita un’area di cantiere ed entrerà in vigore un senso unico alternato con movieri o semaforo (nel tratto compreso tra Corso Camillo Benso Cavour e via Leonida Montanari). Queste modifiche saranno valide per l’intera durata dei lavori che saranno terminati entro metà ottobre.

Altri lavori su strada

Sempre dalla mattina di lunedì 8 settembre, in via Pietro Turchi la I.G.T. Impresa Generale Torri s.r.l. di Mercato Saraceno avvierà alcuni lavori di ripristino della pavimentazione stradale a tratti con fresatura e posa di conglomerati bituminosi previsti nell’ambito del progetto ‘Ricostruzione e Ristrutturazione Strade Urbane Anno 2023’. Per la durata dei lavori, lungo il tratto stradale interessato saranno istituiti, volta per volta, un divieto di sosta temporaneo su entrambi i lati della via e un divieto di transito dei mezzi di trasporto pubblico con relativa sospensione della fermata 5112 Turchi. Tutte le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita segnaletica stradale di lavori in corso.

