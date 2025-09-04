Cesena, lavori in viale Carducci e via Pietro Turchi: il programma

A Cesena proseguono in centro città i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche programmati dall’Amministrazione comunale nell’ambito del P.E.B.A. e caratterizzati, principalmente, dalla realizzazione di rampe dedicate ai pedoni con difficoltà motorie, sia temporanee che permanenti, e dalla definizione di percorsi accessibili. Dopo avere interessato viale Gaspare Finali, il cantiere si sposta ora lungo viale Carducci dove, a partire da lunedì 8 settembre prenderà avvio l’esecuzione delle nuove opere.

Al fine di consentire una piena e sicura esecuzione dei lavori da parte di SEAR costruzioni stradali spa di Cesena, in viale Carducci, all’altezza del civico 27 (lato percorso ciclopedonale), sarà allestita un’area di cantiere ed entrerà in vigore un senso unico alternato con movieri o semaforo (nel tratto compreso tra Corso Camillo Benso Cavour e via Leonida Montanari). Queste modifiche saranno valide per l’intera durata dei lavori che saranno terminati entro metà ottobre.