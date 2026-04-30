Cesena, lavori in via Ravennate per 3 mesi: come cambia la viabilità fino al 4 agosto

A partire da lunedì 4 maggio a Cesena prenderanno il via alcuni lavori lungo via Ravennate, nel tratto compreso tra via Luciano Lama e il civico 190. L’intervento riguarda la posa di una nuova condotta fognaria per conto di Heratech S.r.l., società del Gruppo HERA S.p.A., e comporterà modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta. Il cantiere interesserà parte della carreggiata in direzione Ravenna e una porzione della pista ciclo-pedonale. Per consentire comunque il passaggio dei veicoli, sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Le disposizioni saranno in vigore dalla mattina di lunedì 4 maggio fino al pomeriggio del 4 agosto, limitatamente ai periodi di presenza del cantiere. Nel dettaglio, lungo i tratti interessati – dall’intersezione con via Luciano Lama fino alla rotonda Sant’Anna, in piazza Gabriele Goidanich e fino al civico 190 – sarà attivo un senso unico alternato con semaforo, con limite di velocità ridotto a 30 km/h e restringimento della carreggiata. Le stesse modifiche interesseranno anche la rotonda Sant’Anna, per agevolare la gestione dei flussi in entrata e uscita dalle attività di via Quinto Bucci.

Sono inoltre previste limitazioni: in via Luciano Lama, nella corsia carrabile dell’area parcheggio compresa tra il civico 200 e il fondo strada verso via Ravennate, sarà in vigore il divieto di transito, con obblighi di direzione o direzioni consentite, fatta eccezione per mezzi di cantiere, residenti e soccorso. Sempre in via Luciano Lama e in piazza Gabriele Goidanich saranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata per consentire l’allestimento del cantiere.

Infine, durante alcune fasi delle lavorazioni, in corrispondenza delle intersezioni con le strade laterali, potrebbe rendersi necessaria la chiusura temporanea di alcuni tratti. In questi casi saranno predisposti preavvisi di chiusura e indicazioni di percorsi alternativi, che potranno coinvolgere, oltre alla stessa via Ravennate, anche via Luciano Lama, via Cerchia di Sant’Egidio, via Madonna dello Schioppo e via Alfonsine.