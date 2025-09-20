Cesena. Lavori in via Mura Federico Comandini

Nell’ambito del progetto “Ricostruzione e Ristrutturazione Strade Urbane”, in via Mura Federico Comandini verranno eseguiti lavori di ripristino della pavimentazione stradale mediante fresatura e posa di conglomerati bituminosi.Per garantire la massima sicurezza agli utenti della strada e agli operatori della ditta esecutrice, I.G.T. Impresa Generale Torri s.r.l. di Mercato Saraceno, durante lo svolgimento del cantiere sono previste le seguenti modifiche temporanee alla viabilità:Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati di via Mura Federico Comandini, dalle ore 7:00 di lunedì 22 settembre alle ore 18:00 di venerdì 26 settembre.Il divieto di transito non si applicherà ai residenti, ai mezzi di soccorso e ai veicoli di pubblica utilità, compatibilmente con le condizioni di sicurezza e l’avanzamento dei lavori, limitatamente ai tratti accessibili.Tutte le modifiche alla circolazione saranno segnalate in loco mediante apposita segnaletica stradale.