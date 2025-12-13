Cesena, lavori in via Madonna dell’Olivo fino al 23 dicembre

A partire da lunedì 15 dicembre, fino a martedì 23 dicembre, nel territorio di Cesena saranno eseguiti lavori urgenti di manutenzione sugli scarichi fognari in via Madonna dell’Olivo, nel tratto compreso tra il civico 264 e il civico 425. L’intervento, realizzato nell’ambito del progetto ‘PNRR – M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica’, prevede la sistemazione di 6 scarichi con caditoie esistenti, il rifacimento di uno scarico completamente chiuso; l’installazione di valvole a clapet per migliorare la sicurezza e prevenire allagamenti, il ripristino di scarichi danneggiati lungo lo Scolo Rio Donegaglia.

Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori, sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo o movieri, con eventuali deviazioni temporanee indicate sul posto dall’apposita segnaletica posizionata dalla ditta esecutrice dei lavori.

La riapertura al traffico dei tratti già completati sarà disposta progressivamente, secondo quanto previsto dalle ordinanze comunali.