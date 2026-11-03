Cesena, lavori in via Emilia Ponente: come cambia la viabilità dal 4 al 6 novembre

A Cesena da domani, mercoledì 4 novembre, a venerdì 6, l’impianto semaforico di via Emilia Ponente sarà oggetto di un intervento di ripristino. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, sarà temporaneamente istituito un senso unico alternato regolato da semaforo o movieri.

Il provvedimento interesserà il tratto di via Emilia Ponente compreso a partire da via Canapino in direzione Forlì, per una lunghezza di circa 70 metri.

Le modifiche alla viabilità saranno operative esclusivamente in presenza del cantiere. Nei tratti in cui i lavori saranno pressoché ultimati, potrà essere ripristinata la normale circolazione. Sul posto inoltre sarà predisposta un’adeguata segnaletica di preavviso, indicazione e deviazione per informare gli automobilisti della presenza del cantiere e delle modifiche alla circolazione.