Cesena, lavori Enel e corrente staccata: ecco le vie interessate giovedì 11 e giovedì 18 giugno

Enel annuncia una serie di lavori a Cesena nelle giornate di giovedì 11 e giovedì 18 giugno. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiederanno un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha pianificato per giovedì 11 giugno e giovedì 18 giugno dalle ore 8 alle ore 16. Tutti clienti sono stati già informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona coinvolta. L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. Di seguito le vie interessate: via Armellini, via Cesare Battisti, via Fratelli Rosselli, vicolo Tavernelle, Mura Porta Fiume, viale Mazzoni, via Fra Michelino, piazza del Popolo, vicolo Carbonari, via Carbonari, via Beccaria.