Cesena, lavori di spurgo e videoispezione: ecco le vie interessate

A partire da questa mattina, nell’ambito del progetto “Servizio di pulizia delle reti fognanti”, in alcune vie del territorio comunale di Cesena sono state avviate attività di spurgo di caditoie, attraversamenti, passi carrai, e alcune opere di videoispezione e di verifica degli allacci. Nel dettaglio, gli interventi interesseranno i seguenti tratti stradali: via Sana, dalla rotonda Daniel Bovet alla via Montefiore, via Anna Frank, via Chiesa di Sant’Egidio, via Cusercoli e via Borghi.

Al fine di eseguire i lavori programmati in sicurezza e senza causare disagi, dalla mattinata di oggi fino alla conclusione dei diversi cantieri, prevista per lunedì 16 dicembre, nei tratti stradali elencati la viabilità sarà temporaneamente regolata da un divieto di sosta con rimozione valido per l’intera giornata e un senso unico alternato con semaforo o movieri.

La ditta esecutrice Adriajet di Cesenatico posizionando appositi segnali stradali di lavori in corso, si occuperà di indicare agli utenti della strada tutte le modifiche alla circolazione.