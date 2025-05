Cesena, lavori di ristrutturazione nelle scuole: ecco i prossimi interventi

Con l’obiettivo di migliorare costantemente gli spazi dedicati alla crescita e alla formazione dei giovani, nel corso degli anni l’Amministrazione comunale di Cesena ha condotto un lavoro articolato e costante caratterizzato da un’approfondita indagine di vulnerabilità sismica su tutti gli edifici scolastici di competenza comunale, e da un’analisi energetica finalizzata alla redazione di accurate diagnosi. Particolare attenzione è stata riservata agli edifici con i maggiori consumi, per i quali è stato possibile, nel tempo, accedere a specifici finanziamenti destinati ad una complessiva opera di efficientamento. A questi due ambiti di intervento si integra il fronte acustico, con riferimento all’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria programmate (lavori migliorativi per il rispetto dei requisiti acustici passivi e per la riduzione del riverbero interno). Nel dettaglio, si è intervenuti – e si continuerà a intervenire – nei plessi scolastici che presentavano le maggiori criticità sotto questo profilo.

È quanto precisato dall’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri nella risposta all’interrogazione sullo stato degli edifici scolastici di Cesena sui fronti sismico, acustico ed energetico, presentata dai consiglieri comunali di Cesena Siamo Noi, Marco Giangrandi e Denis Parise. L’occasione è servita all’assessore per fare il punto sui prossimi lavori in programma. È questo il caso della scuola dell’infanzia di Torre del Moro e della scuola dell’infanzia di Ponte Pietra, dove si procederà con interventi di efficientamento energetico.

“Nel tempo – commenta l’assessore – la ricognizione dei dati raccolti ha permesso di effettuare una classificazione su base strutturale (statica e sismica), per l’individuazione delle priorità di intervento e delle strategie orientate all’ottenimento dei finanziamenti dedicati. Nel corso degli anni è stato popolato e incrementato l’archivio regionale dell’edilizia scolastica (ARES 2.0) per tutti gli edifici scolastici di competenza comunale, organizzato in schede per singolo plesso scolastico con lo scopo di accorpare tutte le informazioni utili del fabbricato, dalle certificazioni disponibili alle caratteristiche architettoniche e funzionali”.

“Gli interventi di natura strutturale, volti al miglioramento e all’adeguamento sismico dei fabbricati scolastici – prosegue l’assessore Castorri – sono parte integrante della programmazione dell’Ente già da diversi anni, interessando in molti casi lavori e opere di miglioramento sismico e interventi locali, ma anche, laddove possibile, la sostituzione del patrimonio edilizio, in funzione del grado di vulnerabilità riscontrato e dell’analisi costi/benefici effettuata. Spesso, tali interventi si inseriscono anche nel secondo grande filone di opere eseguite (efficientamento energetico) trattandosi di ristrutturazioni complete. Già da anni – precisa – stiamo attuando un piano di interventi di efficientamento energetico del patrimonio pubblico e scolastico: attraverso la realizzazione di importanti lavori di sostituzione degli infissi, di isolamento delle partizioni e sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento, di ventilazione controllata, elettrici in generale e dei corpi illuminanti e di gestione calore, insieme agli interventi di automazione e di schermatura e/o di ombreggiamento. I principali interventi di efficientamento energetico previsti per i prossimi mesi riguarderanno la scuola dell’infanzia di Torre del Moro e la scuola dell’infanzia di Ponte Pietra, dove sostituiremo gli infissi”.