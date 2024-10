Cesena, lavori di riprofilatura fossi: ecco le tre vie interessate da venerdì

Via Montaletto, via Amole e via Melona. Sono queste le tre strade comunali che, a partire dalla mattinata di domani, venerdì 18 ottobre, saranno interessate da lavori di riprofilatura fossi inseriti all’interno del progetto “Manutenzione Ordinaria Fognature Anno 2024”.

A questo proposito, con lo scopo di garantire una piena e sicura esecuzione degli interventi in programma fino al prossimo 25 ottobre, lungo i tratti stradali di via Amole, via Montaletto, dal centro abitato di San Giorgio al centro abitato di Pioppa, e via Melona, da via San Giorgio a via Cervese, la circolazione sarà modificata da un senso unico alternato con semaforo o movieri e da un divieto di sosta con rimozione valido per l’intera giornata.