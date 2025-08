Cesena. Lavori di Hera e InRete in centro per le reti idriche e del gas. Le modifiche alla viabilità

Nel cuore di Cesena, tra via Dandini e piazza Aguselli, è in corso un significativo progetto di modernizzazione dell’infrastruttura urbana. Hera e InRete stanno infatti procedendo con un intervento completo di rifacimento delle reti idriche e del gas, un’opera strategica che si protrarrà per tutta la stagione estiva con l’obiettivo di rinnovare completamente i sottoservizi di questa importante zona del centro storico.

Il cronoprogramma dei lavori è stato attentamente pianificato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cesena, con l’obiettivo di ultimare tutti gli interventi prima dell’avvio della riqualificazione della pavimentazione di piazza Aguselli. Questa strategia consente di ottimizzare i tempi e minimizzare i futuri disagi per cittadini e commercianti.

Modifiche alla viabilità: prima fase

Dal 4 agosto al 5 settembre, la zona di piazza Aguselli lato via Strinati sarà interessata dalle seguenti limitazioni:

Divieto di transito per veicoli e biciclette

Divieto di sosta con rimozione forzata

Limitazioni al transito pedonale (con eccezione per residenti e clienti degli esercizi commerciali della piazza)

Residenti e negozianti sono stati preventivamente informati attraverso apposita segnaletica e comunicazioni dirette.

Modifiche alla viabilità: seconda fase

A partire dal 25 agosto e fino al 5 settembre, le restrizioni si sposteranno nell’area di piazza Aguselli prospiciente via Milani:

Divieto di transito per veicoli e biciclette

Divieto di sosta con rimozione forzata

Limitazioni al transito pedonale (mantenendo l’accesso per residenti e clienti delle attività commerciali dell’area di cantiere)

Garanzie per la mobilità

Durante l’intero periodo dei lavori, via Milani e via Strinati rimarranno completamente transitabili, assicurando la continuità dei collegamenti viari principali e riducendo al minimo l’impatto sulla mobilità urbana. L’intervento rappresenta un investimento importante per il futuro della città, destinato a migliorare l’efficienza e l’affidabilità dei servizi essenziali in una delle zone più frequentate e rappresentative del centro storico cesenate.