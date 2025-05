Cesena, lavori alla scuola dell’infanzia di Pievesestina

CESENA. La Giunta comunale ha approvato il progetto per i lavori presso la scuola dell’infanzia di Pievesestina (via Dismano, 4820) che prevede il risanamento delle murature interne e l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo di 125 mila euro. I lavori, preceduti da un intervento provvisorio realizzato dall’Amministrazione comunale nel corso delle ultime vacanze di Natale, saranno realizzati durante il periodo estivo, indicativamente tra il 1° luglio e il 12 settembre.

«Il patrimonio edilizio scolastico comunale – commenta l’Assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – è composto da circa 60 plessi, suddivisi in nidi, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, di cui molti edificati tra gli anni ’60 e ’70. Ormai da anni siamo impegnati costantemente nella progettazione ed esecuzione di lavori di diversa natura atti ad ammodernare questi spazi, anche sulla base delle nuove esigenze legate alla didattica e alla piena fruizione di questi spazi, e all’intercettazione di risorse, fondamentali per programmare lavori strutturali più complessi. Abbiamo messo mano a diversi edifici, l’esempio più recente è restituito dalla scuola media di viale della Resistenza, senza però dimenticare la scuola Anna Frank, a Sant’Egidio, interessata da un integrale intervento di riqualificazione, palestra compresa. Si tratta di lavori programmati per preservare ed adeguare questo patrimonio alla normativa tecnica ed alle esigenze didattiche in continua evoluzione. È anche questo il caso della scuola dell’infanzia di Pievesestina, edificata negli anni ’80 e ampliata nei primi 2000, che sarà prossimamente interessata da un’opera di manutenzione straordinaria. Esattamente come promesso alle famiglie e al Quartiere, dopo essere intervenuti con lavori provvisori, abbiamo messo a bilancio le risorse necessarie, 125 mila euro, al fine di intervenire nel corso della stagione estiva con lavori risolutori».

«L’avvio dell’iter che ci accompagnerà all’inizio dei lavori – commenta l’Assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi – è stato preceduto da un confronto aperto con la dirigenza scolastica e i rappresentanti delle famiglie. Gli interventi da eseguire sono stati individuati sulla base di segnalazioni della Direzione Didattica competente e del Servizio Edilizia Scolastica, per esigenze e necessità legate alla sanificazione degli ambienti a un miglioramento complessivo del confort climatico-acustico. L’obiettivo di migliorare gli spazi scolastici è quello di metterli in sicurezza ma anche di creare ambienti di apprendimento più accoglienti e motivanti per gli studenti. Questo si traduce in spazi più adatti alle esigenze specifiche di studenti, educatori, insegnanti e personale addetto, alle diverse discipline e al tipo di attività che si svolgono». Anche in questo caso i lavori non interferiranno con il normale svolgimento dell’anno scolastico ma saranno eseguiti nel corso dei mesi estivi, al termine delle lezioni.

I lavori. L’umidità coinvolge la parte dell’edificio costruita negli anni ottanta e principalmente le murature sul lato interno, sia quelle in mattoni che in cartongesso con presenza anche dietro ai rivestimenti in ceramica e arredi. Allo scopo di migliorare e ripristinare gli spazi, sono state definite alcune specifiche lavorazioni, quali: rimozione e rifacimento di intonaci, nelle pareti in muratura, utilizzando materiali traspiranti; applicazione di pannelli sulle murature interne in cartongesso/laterizio per ambienti ad elevata umidità da risalita. I pannelli sono composti da prodotti naturali a base di calce aerea e silicati, con caratteristiche di elevata traspirabilità, incombustibili, isolanti, contribuendo anche all’aumento del comfort acustico. Si procederà inoltre con la realizzazione di ventilazione meccanica controllata all’interno delle sezioni, che garantisce un ricambio di aria costante, riducendo l’umidità relativa degli ambienti, favorendo l’asciugatura delle murature; con la formazione di un controsoffitto all’interno delle sezioni al fine di migliorare il confort termico ed acustico. Previste infine le tinteggiatura delle murature con applicazione di pitture ecologiche traspiranti e antimuffa ed ulteriori opere.