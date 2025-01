Cesena, lavori al Novello: ma è Petas che sta smontando le sue impalcature

Dopo mesi di inattività torna a registrarsi un po’ di movimento nel cantiere del Novello, ma non nel senso auspicato. Il “movimento” infatti è quello delle gru e degli operai al lavoro per smontare le impalcature della ditta Petas a cui erano stati affidati i lavori di realizzazione del complesso di edilizia residenziale sociale e che da qualche tempo è entrata in contenzioso con Fabrica Sgr, soggetto attuatore del Fondo Novello che vede tra i sottoscrittori Cassa Depositi e Prestiti (che nel progetto ha investito 43 milioni di euro), il Comune di Cesena che porta in dote al progetto un terreno il cui valore è stato stimato in 10,7 milioni.

Quel contenzioso che si protraeva già da diversi mesi è stato uno degli effetti collaterali dell’aumento generalizzato dei costi di costruzione che portò nel 2023 a una revisione del business plan del progetto. In quella sede il valore di costruzione è aumentato da 1200 a 1900 euro al metro quadro ma è rimasto molto distante dai 2700 euro che Petas, stando a quanto riferito da Fabrica sgr, avrebbe chiesto. Una distanza che presto si è capito essere insanabile e che ha portato Fabrica Sgr a rescindere il contratto con Petas, passaggio necessario a procedere con una nuova gara d’appalto, attualmente oggetto però di un contenzioso legale. Le gru e gli operai al lavoro in questi giorni per smontare le strutture sono manifestazione di questo scontro per il quale c’è già stata una udienza ma su cui il giudice deve ancora pronunciarsi.

«Sono ancora nella fase della risoluzione del contratto con Petas», conferma il sindaco Enzo Lattuca. Dagli ultimi incontri è emerso che «si stanno preparando alla fase successiva, ma quando potrà cominciare dipende da quando finirà questa».