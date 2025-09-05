Cesena, lavori ai due cavalcavia di San Carlo: come cambia la viabilità da lunedì 8 settembre

Nel territorio di Cesena, Anas ha programmato il riavvio dei lavori di manutenzione del cavalcavia 63 al km 216,100 in via Ercolano e del cavalcavia 62 al km 215,220 in via Torre di San Carlo , lungo la strada statale 3 bis “Tiberina” (E45). Per consentire le attività di demolizione e la ricostruzione dei cordoli su cui saranno installate le nuove barriere laterali di protezione, si rende necessaria la chiusura temporanea al traffico della statale. Al fine di creare il minor impatto possibile i lavori sono stati programmati in orario notturno, dalle 22:00 alle 6:00 del mattino seguente.

Dalle 22:00 dell’8 settembre e sino alla fine dei lavori, prevista per la fine del mese di ottobre, sempre in direzione Ravenna saranno chiuse al traffico le rampe in ingresso ed in uscita dello svincolo di San Carlo.

Nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 settembre, per chi viaggia in direzione Ravenna, sarà prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Borello Nord (km 214,400) con rientro allo svincolo di San Vittore (km 218,100).

Per eseguire le attività di installazione dei ponteggi presso il cavalcavia 63, nelle notti di lunedì 8 e martedì 9 settembre, per chi viaggia in direzione Roma, sarà prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di San Carlo (km 216,100) con rientro allo svincolo di Borello Nord (km 214,400).

Invece, l’installazione dei ponteggi presso il cavalcavia 62 sarà eseguita nella settimana successiva sempre in orario notturno, dalle 22:00 alle 6:00 del mattino seguente.

Nelle notti di lunedì 15 e martedì 16 settembre, per chi viaggia in direzione Roma, sarà istituita la deviazione tra gli svincoli di San Carlo (km 216,100) e Borello Nord (km 214,400).

Nelle notti di mercoledì 17 e giovedì 18 settembre invece, il traffico in direzione Ravenna sarà deviato tra gli svincoli di Borello Nord (km 214,400) e San Vittore (km 218,100).

Durante l’esecuzione di questi lavori la viabilità di via Torre in San Carlo sarà gestita tramite un senso unico alternato con impianto semaforico.

Durante le chiusure il traffico sarà deviato sulla strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola”.