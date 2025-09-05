Cesena, lavori ai due cavalcavia di San Carlo: come cambia la viabilità da lunedì 8 settembre

Invece, l’installazione dei ponteggi presso il cavalcavia 62 sarà eseguita nella settimana successiva sempre in orario notturno, dalle 22:00 alle 6:00 del mattino seguente.Nelle notti di lunedì 15 e martedì 16 settembre, per chi viaggia in direzione Roma, sarà istituita la deviazione tra gli svincoli di San Carlo (km 216,100) e Borello Nord (km 214,400).Nelle notti di mercoledì 17 e giovedì 18 settembre invece, il traffico in direzione Ravenna sarà deviato tra gli svincoli di Borello Nord (km 214,400) e San Vittore (km 218,100).Durante l’esecuzione di questi lavori la viabilità di via Torre in San Carlo sarà gestita tramite un senso unico alternato con impianto semaforico.Durante le chiusure il traffico sarà deviato sulla strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola”.