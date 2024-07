Cesena, lavori a raffica al via: disagi dal centro storico alla collina

Sarà una settimana costellata da cantieri, con relativi e inevitabili disagi ma miglioramenti per la sicurezza, quella che inizia oggi. Gli operai metteranno mano al manto stradale sia in alcuni segmenti delle principali strade, sia della rete viaria minore nella fascia collinare.

Strade provinciali

Sta proseguendo con un pacchetto di lavori da 215mila euro la sistemazione delle strade di competenza della Provincia. La scorsa settimana sono stati fatti interventi di manutenzione straordinaria sulle Sp 70 “Ruffio” e 7 “Cervese”, per un costo di 110mila euro. Martedì scorso sono terminati i lavori sulla Sp70 dal km 8+400 (rotatoria “Primo Targhini”) al km 8+750 prospiciente a scuola materna di Calabrina e dal km 10+500 (intersezione con via Montaletto) al km 11+500 (fine centro abitato di Ponte Cucco). Contestualmente è stata asfaltata la corsia in direzione mare della Cervese, dal km 0+600 al km 0+750. A partire da oggi, i lavori di ripristino del manto stradale si sposteranno sulla Strada provinciale n.8 “Cesenatico” nel tratto tra i km 2+250 e 3+750, a Ponte Pietra, all’intersezione con la Sp70, per un investimento di 105mila euro.

Strade comunali

Sempre da oggi, come disposto da due ordinanze comunali, in alcune vie, dalla collina a valle del territorio di Cesena, saranno avviati alcuni lavori di fresatura e ripavimentazione con tappeto d’usura. È il caso di via Ravennate, dal civico 2727 al 3120, e delle vie Montecavallo, da via Formignano, via Pianazze, nel tratto da via Selva Rotonda al civico 300, e via Formignano, da via Selva Rotonda a via Montecavallo. Tutti questi lavori dovrebbero essere ultimati entro il 2 agosto. Per garantire la piena sicurezza agli utenti della strada, ai residenti, e agli operatori delle ditte Pesaresi Giuseppe Spa di Rimini e Romagnola Strade Spa di Bertinoro, saranno istituiti un senso unico alternato con semaforo o movieri e un divieto di sosta con rimozione.

Lavori in pieno centro

Nel cuore della città sarà invece chiusa per 5 ore una strada storica, ma questa volta non per rifacimenti di pavimentazioni stradali ma per i lavori in corso all’interno di palazzo Roverella, tra le vie Dandini e Milani, dove nascerà un modello innovativo di abitare, in grado di promuovere l’inclusione sociale. Per consentire la posa dell’argilla espansa al solaio del primo piano, così come richiesto dalla ditta appaltatrice, dalle 12 alle 17 di oggi, il tratto iniziale di via Strinati, proprio di fronte al grande complesso in fase di ristrutturazione sarà chiuso al traffico veicolare, mentre i pedoni potranno passare. Tutte le modifiche temporanee alla viabilità vengono condivise sullo specifico canale Whatsapp aperto dal Comune per inviare a residenti ed esercenti comunicazioni dirette riguardanti questo grosso e lungo cantiere, che resterà aperto fino al mese di marzo del 2026.