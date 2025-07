Cesena, lavori a Martorano sulla rete idrica lungo via Ravennate: disagi per due mesi

Lavori a partire da domani e per quasi due mesi lungo una strada importante della rete viaria cittadina, con prevedibili disagi. C’è da ammodernare la rete dell’acquedotto in via Ravennate, a Martorano. Per farlo, Hera ha appaltato un intervento che riguarderà il tratto compreso tra l’immissione di via Torino e via Violone di Gattolino. L’investimento ammonta a 500mila euro, parzialmente finanziati con i fondi europei del Pnrr. In programma ci sono la sostituzione di oltre un chilometro di condotte e la realizzazione di 150 allacci. Opere che renderanno più resiliente la rete acquedottistica cittadina.

Impatto sulla viabilità

Per permettere lo svolgimento dei lavori, saranno necessarie alcune modifiche alla circolazione stradale. Da domani al 18 luglio, il tratto vecchio di via Ravennate (dall’immissione di via Torino fino a via Calcinaro) sarà totalmente chiuso al transito. Nel tratto successivo, da via Calcinaro fino a via Violone di Gattolino, per l’intera durata del cantiere, e quindi da domani fino al 31 agosto, verrà istituito un senso unico alternato con semaforo per tratti di circa 50 metri. Questa soluzione, gestita in base all’avanzamento dei lavori, mira a minimizzare i disagi alla circolazione. L’impresa incaricata da Hera installerà la segnaletica necessaria per la viabilità alternativa, procedendo per stralci funzionali.

Variazioni nella fornitura idrica

Durante i lavori, potrebbero verificarsi alcune alterazioni temporanee nella fornitura dell’acqua, come abbassamento della pressione o cambiamenti nel colore. Hera sottolinea che non compromettono la potabilità dell’acqua. In caso di alterazione del colore, è consigliabile far scorrere l’acqua per qualche minuto fino al ripristino della normalità. Le utenze interessate saranno avvisate tramite il servizio sms gratuito di Hera, dedicato alle interruzioni idriche programmate.