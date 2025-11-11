Cesena, lavori a Borgo delle Rose, come cambia la viabilità

Proseguono nella frazione di Borgo delle Rose i lavori di realizzazione della nuova rete di raccolta delle acque meteoriche e del relativo convogliamento nel Rio delle Rose, . Ora, con lo scopo di garantire piena sicurezza agli operatori di cantiere e di prevenire incidenti o danni durante l’esecuzione delle opere viene disposta la chiusura temporanea al transito veicolare della strada comunale Casalbono.

La chiusura totale del tratto stradale avverrà tra oggi, martedì 11, e mercoledì 12 novembre. A questo proposito, è stato individuato un percorso alternativo per consentire la circolazione: per il traffico proveniente da Borello proseguire su via Linaro in direzione Piavola, quindi svoltare su via Raggi della Torre e continuare su via Budre di Sotto fino al ricongiungimento con la Strada Comunale Casalbono; per il traffico proveniente da Tessello-Formignano e da Meldola (via Luzzena) utilizzare via Casalbono con svolta su via Budre di Sotto, proseguendo su via Raggi della Torre fino al collegamento con via Linaro in direzione Borello.