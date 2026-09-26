Cesena. Lattuca contro il Governo sulla scuola: “Un decreto vuoto, non servono sanzioni, ma dialogo e inclusione”

Una marea di insegnanti, dirigenti e altre figure del mondo scolastico ha riempito, ieri pomeriggio, la sala 4 del cinema Eliseo. Non per assistere alla prima di un film, ma per ascoltare gli interventi di rappresentanti politici ed esperti e per confrontarsi su come rafforzare il rapporto tra comunità educante e territorio.

Ad aprire le danze è stato il sindaco di Cesena Enzo Lattuca: «L’approccio che vogliamo utilizzare prevede ascolto e disponibilità, da parte dell’Amministrazione, verso le istituzioni scolastiche. Le due giornate sono un’occasione per capire quali sono le criticità e l’ordine di priorità. Proviamo a dare un contributo, non solo tramite l’edilizia e i servizi extrascolastici, per rendere l’organizzazione migliore e meno problematica. Siamo disponibili a dialogare per scegliere come agire». Nel mezzo del discorso, anche una stoccata al Governo, riguardo al recente Decreto scuola: «Il testo presenta poca sostanza e un vuoto di risposte a quelli che sono i bisogni veri. Non servono sanzioni, ma dialogo e inclusione».

Infine, Lattuca ha concluso con un plauso alle famiglie e alle istituzioni, «le quali, facendo squadra, hanno affrontato grandi prove per far funzionare il sistema scolastico, tra cui la riorganizzazione delle sedi e degli orari delle scuole medie».