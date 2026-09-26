Cesena. Lattuca contro il Governo sulla scuola: “Un decreto vuoto, non servono sanzioni, ma dialogo e inclusione”

Una marea di insegnanti, dirigenti e altre figure del mondo scolastico ha riempito, ieri pomeriggio, la sala 4 del cinema Eliseo. Non per assistere alla prima di un film, ma per ascoltare gli interventi di rappresentanti politici ed esperti e per confrontarsi su come rafforzare il rapporto tra comunità educante e territorio.
Questo l’esordio della conferenza programmatica “La città si fa scuola, la scuola si fa città”, inserita nel progetto educativo finanziato nell’ambito di Atuss Cesena 2030. Il programma è stato spalmato su due giorni: ieri, dedicato agli interventi dei rappresentanti degli istituti cesenati, e oggi.