Mercoledì 12 giugno alle ore 20:30 ai Giardini Pubblici il confermato sindaco Enzo Lattuca festeggerà la vittoria elettorale della coalizione di centrosinistra alle elezioni amministrative di Cesena. “Dopo il successo straordinario, con oltre il 65% dei consensi ottenuti - si legge in una nota del Pd - ci ritroveremo ai giardini per ringraziare tutte e tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato e per darci la giusta carica per affrontare i prossimi cinque anni”.