Cesena, LamieraPiù festeggia 20 anni di attività: “Un motivo di orgoglio” - Gallery

LamieraPiù, affermata realtà locale nella lavorazione di lamiere e tubolari in acciaio con sede in via Pitagora a Cesena, ha celebrato il traguardo dei suoi primi vent’anni di attività.

Fondata nel 2005 dai sei soci fondatori, LamieraPiù ha sviluppato un’evoluzione significativa negli ultimi due decenni, puntando sull’innovazione tecnologica e su un’offerta diversificata nel campo della carpenteria medio‑leggera. Oggi, lo stabilimento dell’azienda si estende su un’area complessiva di 18.000 metri quadri, di cui oltre 6.500 coperti. Ieri il taglio del nastro della sede rinnovata, con la partecipazione del sindaco Enzo Lattuca. “Raggiungere i 20 anni è per noi motivo di orgoglio e gratitudine - dichiara Riccardo Ceredi, presidente di LamieraPiù – e questo traguardo è frutto dell’impegno quotidiano dei nostri collaboratori, della fiducia dei nostri clienti e del sostegno del territorio. Il restyling della sede rappresenta il nostro modo di guardare al futuro con rinnovata energia e l’obiettivo di restare al passo con le sfide tecnologiche del settore”.