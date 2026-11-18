È stato un amaro risveglio quello di martedì per i dirigenti e i volontari dell’Asd Gs Ponte Pietra, storica realtà calcistica dilettantistica che accoglie centinaia di bambini e ragazzi. Nella notte tra lunedì e martedì, infatti, ignoti si sono introdotti nella sede sociale di via Prampolini, mettendo a segno un furto.

I ladri hanno dapprima forzato il cancello esterno e le porte d’ingresso della struttura, poi hanno scardinato altre serrature interne per rovistare negli uffici e nei magazzini. Il bottino racimolato comprende un computer portatile, due mute sportive complete e il denaro contante custodito in sede. L’accaduto è già stato formalmente denunciato ai Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per risalire agli autori del colpo.

Dura e amareggiata la presa di posizione del presidente dell’Asd Gs Ponte Pietra, Andrea Montanari, che sottolinea come l’episodio vada ben oltre il semplice danno materiale. Nonostante la rabbia e lo sconforto, la società guarda già avanti senza alcuna intenzione di arretrare.