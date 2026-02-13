Cesena, ladri di notte nel deposito bus: smontano e portano via marmitte

Il deposito dei bus in via Spinelli è stato saccheggiato, due notti fa, da una banda di ladri. Sicuramente non erano semplici sbandati, ma malviventi specializzati, visto la quantità e il tipo di materiali che hanno portato via dopo essere entrarti all’interno. È presto per dettagliare di preciso cosa sia sparito, ma a quando pare il bottino maggiore è costituito da una decina di marmitte cataliche che hanno smontato dai mezzi. Ma hanno arraffato anche altro. Il valore complessivo del danno è probabilmente è a cinque cifre. È stata fatta denuncia e la speranza è che le immagini registrate dalle telecamere presenti in loco possa aiutare a individuare i colpevoli, e magari a recuperare quanto si è volatilizzato. Per quel deposito, collocato a S.Egidio, ci sono tra l’altro importanti progetti di miglioramento, a partire dalla realizzazione di punti di rifornimento carburante interni per i bus.