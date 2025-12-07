Cesena, ladri col piccone al mercato: interviene l’assicurazione dopo i danni pesanti

Ammonta a quasi 10mila euro la somma riconosciuta dall’assicurazione Unipol a titolo di indennizzo per i danni fatti al mercato ortufrutticolo nel cuore dell’estate scorsa, quando un paio di ladri a volto coperto, che probabilmente avevano anche complici rimasti all’esterno, devastarono la struttura a Pievesestina.

Nei giorni scorsi, il Comune ha accertato ufficialmente l’introito della cifra, che per la precisione è di 9.220 euro, e ha stabilito che verrà liquidata alla società For, che gestisce l’area mercatale, quando sarà presentato un rendiconto dei costi sostenuti per i lavori di riparazione.

L’assalto dei ladri

Accade tutto nella tarda serata e all’inizio della nottata tra sabato 9 e domenica 10 agosto e, oltre al bottino arraffato, ci furono danni strutturali non da poco. In particolare, vennero rotte le inferriate e le ante delle finestre e anche porzioni dei muri non rimasero indenni. Quando esaurirono la batteria del flessibile, i malviventi presero infatti addirittura a picconate le mura interne allo stabile di via Dismano, per aprirsi la strada verso gli ultimi obiettivi del saccheggio. Le telecamere di sicurezza interne registrarono tutto e delle successive indagini di occuparono i carabinieri. Il ladri arrivarono con un furgone e un’auto Audi, superarono senza troppe difficoltà la rete di recinzione e poi si concentrarono su quanto c’era da portare via nei capannoni e negli uffici meno visibili da chi sarebbe potuto passare lungo la strada principale. Si trattava di “professionisti” (uno dei quali aveva la caratteristica insolita di zoppicare), ben attrezzati per fare un “lavoro” grossolano ma efficace. Avevano con sé, tra le altre cose, una mazza con un puntale a doppia faccia, adatto per essere usato sia come piccone che come ascia.

Bottino, danni e indennizzo

Il raid durò un paio di ore in tutto e fruttò un bottino del valore di quasi 5mila euro di fondo cassa. Ma il danno maggiore fu quello inferto alla struttura: sul momento, fu stimato in 20mila euro. L’indennizzo dell’assicurazione, grazie alla polizza del Comune per proteggere i propri immobili, consente di coprire almeno una parte delle spese di riparazione e ripristino.