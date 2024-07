Cesena: ladra aspetta sotto casa la vittima e gli strappa il Rolex

Gli si è letteralmente buttata addosso. Approfittando del fatto che fosse in sella alla sua lambretta e che non potesse tentare di respingerla. Una banda specializzata in furti di Rolex (la tesi è che ad agire ci fosse anche un complice in attesa a poca distanza) è entrata in azione all’ora di pranzo di ieri nella zona di via Ravenna alle Vigne. Vittima un pensionato 77enne che stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa.

Sicuramente l’uomo era stato nei giorni precedenti “adocchiato” da specialisti dello strappo di preziosi orologi. Di fatto si era spostato da casa per fare la spesa e stava rientrando con la sua Lambretta a casa, carico anche con una sporta di generi alimentari nella pedana. Di fronte al cancello di casa che la vittima doveva aprire per entrare, camminava avanti ed in dietro con fare “d’attesa” una donna. Giovane, maglietta bianca, jeans, accento est europeo Che alla vista del 77enne lo ha subito avvicinato. Una tecnica classica quella delle ladre di Rolex è buttarsi addosso alle persone di una certa età. Simulando di voler avere un approccio di tipo “amoroso” con loro.

Il 77enne non aveva in alcun modo creduto che quella giovane avesse buone intenzioni con lui. Anzi: era convintissimo che intendesse derubarlo. Tanto che, fermo sulla Lambretta, ne respingeva gli approcci in maniera robusta. Ma la donna insisteva ad avvicinarsi con scuse ed ha approfittato di un evento improvviso ed inatteso. Quando il 77enne (che aveva la marcia ancora inserita) ha dovuto mollare la presa della frizione per tentare di allontanare la giovane ladra, il mezzo a due ruote si è spento facendo un “saltello” in vanti. Sufficiente perché la ladra riuscisse ad entrare “a contato” con la vittima del furto per il tempo necessario. Una frazione di secondo e si è subito staccata dall’uomo. Allontanandosi di corsa verso vie limitrofe dove (è altamente probabile) ad attenderla c’era pronto un complice per caricarla su una vettura e fuggire.

L’uomo, non appena si è liberato della presenza della ladra, convinto che volesse derubarlo, ha controllato quanto per primo gli è saltato in mente. Il portafoglio c’era, la catenina d’oro ugualmente. La spesa era al suo posto. Solo dopo qualche minuto si è reso conto che, abilissimamente, in quel breve contatatto-urto la ladra era riuscita a sfilargli il Rolex: un Submariner nero ed acciaio che nuovo (qualora lo si riesca a reperire, cosa non sempre facile) vale attorno ai 12 mila euro.

Alla vittima non è rimasto altro da fare a quel punto che provare a seguire le tracce della fuggitiva che ormai si era dileguata. E successivamente denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.