Cesena, laboratorio su Pinocchio in occasione dei 200 anni di Collodi

CESENA. Nel bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, la Compagnia Fuori Scena presenta ‘Le voci di Pinocchio’, nuovo progetto teatrale e laboratoriale dedicato al capolavoro della letteratura italiana. Il laboratorio di lettura scenica si terrà negli spazi del Centro di Arti Visive e Sceniche (in via Fusconi 59, a San Martino in Fiume) e si inserisce tra le iniziative celebrative che rendono omaggio all’attualità e alla forza teatrale dell’opera collodiana a duecento anni dalla nascita del suo autore.

Condotto da Giuseppe Viroli (del teatro Distracci), il percorso propone un lavoro originale sulle voci dirette del romanzo, eliminando la narrazione in terza persona per concentrarsi esclusivamente su dialoghi e monologhi. Al centro dell’esperienza vi è la natura vocale dei personaggi, umani, legnosi, animali o soprannaturali, e il ritmo della loro partitura sonora, intesa come materia viva e collettiva.

‘Le voci di Pinocchio’ si configura come uno studio corale che integra momenti di lavoro personalizzato: ogni partecipante affronterà una propria performance vocale, scegliendo e preparando con precisione una tappa del romanzo, che verrà poi assemblata in una composizione d’insieme. I brani individuali, eseguiti al leggio e al microfono, dialogheranno con un’azione scenica di gruppo che fungerà da controscena, dando vita a una partitura vocale condivisa, costruita attraverso ascolto, presenza, ritmo e coralità.

Il laboratorio si svolgerà il mercoledì dalle ore 20:00 alle ore 22:00, per un totale di dieci incontri dal 28 gennaio al 1° aprile. Il percorso si concluderà con un saggio finale che restituirà al pubblico un omaggio intenso e contemporaneo all’universo di Pinocchio. Per informazioni è possibile contattare via WhatsApp, con messaggio, i numeri 347 2465064 e 338 7647493.