A Cesena parte il corso di cucina multiculturale proposto dalla cooperativa Cils nell’ambito del progetto “La scuola è la città: laboratorio aperto di competenze cortesi”, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” con riferimento al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Obiettivo del corso è la creazione di uno spazio in cui i genitori delle bambine e dei bambini delle Scuole primarie del Terzo circolo didattico di Cesena, possano incontrarsi, condividere ricette e celebrare la scoperta reciproca di ciò che differenzia e ciò che unisce. Ogni lezione sarà un viaggio culinario attraverso i diversi paesi, esplorando non solo i sapori, ma anche le storie e le tradizioni che si celano dietro ogni piatto e ad ogni partecipante. Al termine di ogni laboratorio tutti siederanno attorno alla stessa tavola per condividere la bontà di ciò che è stato preparato, per costruire ponti tra le comunità attraverso la cucina, certi che sarà un’occasione unica per imparare insieme qualcosa di nuovo. Questa esperienza arricchirà la città di nuovi sguardi e nuove relazioni. Cucinando si creeranno relazioni tra le persone con la consapevolezza che mangiare insieme rappresenti sempre un momento di festa.

Da Welldone

I laboratori si terranno nei locali del ristorante “Welldone CILS Social Food”, in piazza della libertà, a Cesena, ogni mercoledì, da domani, 30 ottobre al 4 dicembre, a partire dalle ore 16:00. I laboratori avranno come protagonisti alcuni ingredienti, che sono trasversali a tutte le cucine del mondo: l’uovo, gli ortaggi, le farine, il riso, la carne ed infine i legumi. I genitori delle Scuole primarie del Terzo Circolo didattico di Cesena potranno partecipare a uno o a più laboratori in funzione della disponibilità. Il corso è gratuito e a numero chiuso.

