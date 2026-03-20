Cesena, la vita e la morte raccontate ai bambini di San Vittore dalla vedova di Bovo

«La vita ha due facce come una medaglia: si nasce e si muore. La seconda è più dolorosa, ma insieme la si può sorreggere». È stato questo il principale messaggio che Federica Lisi, scrittrice del libro “Noi non ci lasceremo mai. La mia vita con Bovo” e moglie del pallavolista Vigor Bovolenta, ha voluto lasciare ai bambini della scuola primaria di San Vittore. Gli alunni di quarta e quinta hanno avuto il privilegio di parlare con lei dei grandi temi della vita, emerse dalla lettura del libro. “Noi non ci lasceremo mai” è il frutto di un’esperienza dolorosa vissuta dalla famiglia Bovolenta nel 2012, quando “Bovo”, come lo soprannominavano tutti, lasciò per sempre questa terra a 37 anni. Il sette volte medaglia d’oro tra Giochi Olimpici, World League e Coppa del Mondo, venne colto da un malore in campo durante la partita di serie B2 tra Volley Lube e Volley Forlì, squadra in cui militava, e morì qualche ora più tardi all’ospedale di Macerata. Oltre a Federica, lasciò cinque figli, tra cui Alessandro e Arianna, oggi pallavolisti professionisti, e Andrea, nato quando il babbo non c’era più.