Cesena, la vita dei circoli in una mostra fotografica alla Malatestiana: inaugurazione sabato 7 febbraio

Sabato 7 febbraio, alle ore 10:30, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, verrà inaugurata la mostra fotografica ‘Vite in Circolo’, progetto espositivo che racconta, attraverso le immagini, la vita quotidiana e il valore sociale dei circoli Acli, Arci ed Endas di Forlì-Cesena.

La mostra nasce da un lavoro di osservazione e immersione realizzato da nove fotografi che hanno frequentato i circoli, vissuto gli spazi e incontrato le persone che li animano ogni giorno, con l’obiettivo di restituire momenti autentici di socialità, relazione e comunità. Luoghi che, soprattutto dopo la pandemia da Covid-19 e i recenti eventi alluvionali, hanno saputo resistere e rinnovarsi, tornando a essere punti di riferimento per giovani e anziani e favorendo relazioni reali, inclusive e solidali.