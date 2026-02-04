Cesena, la vita dei circoli in una mostra fotografica alla Malatestiana: inaugurazione sabato 7 febbraio

Foto Beccari

Sabato 7 febbraio, alle ore 10:30, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, verrà inaugurata la mostra fotografica ‘Vite in Circolo’, progetto espositivo che racconta, attraverso le immagini, la vita quotidiana e il valore sociale dei circoli Acli, Arci ed Endas di Forlì-Cesena.

La mostra nasce da un lavoro di osservazione e immersione realizzato da nove fotografi che hanno frequentato i circoli, vissuto gli spazi e incontrato le persone che li animano ogni giorno, con l’obiettivo di restituire momenti autentici di socialità, relazione e comunità. Luoghi che, soprattutto dopo la pandemia da Covid-19 e i recenti eventi alluvionali, hanno saputo resistere e rinnovarsi, tornando a essere punti di riferimento per giovani e anziani e favorendo relazioni reali, inclusive e solidali.

I fotografi

L’esposizione è parte di un progetto più ampio che coinvolge undici circoli del territorio; in mostra sono presentati sette circoli, raccontati attraverso lo sguardo di nove autori. Gli autori coinvolti sono: Derena Beccari, Emanuele Benini, Francesca Bettini, Valentina Guardigli, Elisa Liverani, Paolo Partisani, Mauro Poltronieri, Vincenzo Stivala e Fulvio Zambianchi.

Il progetto è curato dal Gruppo Fotografico 93, con il patrocinio e la collaborazione delle reti territoriali Acli, Arci ed Endas. La mostra sarà visitabile dal 7 febbraio all’11 marzo, negli orari di apertura della Biblioteca Malatestiana (lunedì 14:00-19:00; da martedì a sabato 9:00–19:00; domenica 15:00–19:00). L’ingresso è libero.

