Cesena, la “Vineria del Popolo” ha detto stop

La “Vineria del Popolo” alza bandiera bianca, interrompendo prima della scadenza, fissata alla fine del 2029, il contratto di concessione dei tre locali sotto il loggiato del palazzo comunale, ai numeri civici 14, 15 e 16. Resteranno comunque destinati a ospitare un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande: è stata pubblicata una procedura per affidarli a qualche altro esercente, per una durata di 9 anni, con un canone richiesto di 17mila euro all’anno, ribassato rispetto agli attuali 19mila euro.

Sembra esserci un forte interesse per quegli spazi, che sono inseriti in uno dei luoghi centrali e più belli della città, di fronte alla fontana Masini e sul fianco della scalinata che dalla piazza conduce alla rocca.

D’altronde, la decisione di chiudere l’attuale attività non è dovuta a una scarsa redditività della stessa, ma a imprevisti in un altro locale che i gestori avevano a Bertinoro. Imprevisti che hanno finito per rendere troppo complicato mantenere la pur frequentata e apprezzata “Vineria del Popolo” (che non è l’unico locale che fa capo alla società, che ha in mano anche l’osteria “Michiletta” di via Strinati).

Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti previsti dall’avviso dovranno presentare la propria offerta entro le ore 13 del 16 novembre. L’apertura delle offerte è prevista per il 18 novembre, in Comune. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web del Comune.