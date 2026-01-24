Cesena, la via sul lungofiume pronta a rifarsi il look aspettando il nuovo Commissariato

La costruzione del nuovo Commissariato, tra il Caps e il Ponte Vecchio, che potrebbe diventare operativo tra maggio e giugno, darà anche l’occasione per riqualificare viale IV Novembre, la strada che costeggia il tratto urbano più pregiato del lungofiume. È un’esigenza che nasce dall’arrivo della nuova base cesenate della Polizia di Stato, che potrà finalmente traslocare dai locali inadeguati in via Don Minzoni. Vista la presenza dei due nuovi fabbricati, uno per il Commissariato vero e proprio, l’altro per gli uffici Immigrazione e Passaporti, ci sarà la necessità di adattare la zona a questa novità. Prima di tutto sul fronte della sosta, ma anche dal punto di vista estetico e della funzionalità, sia per il personale in divisa, sia per i cittadini che frequenteranno i nuovi ambienti.

Perciò in Comune si sta studiando un progetto che dovrebbe interessare il tratto finale del viale, che - spiega l’assessore Christian Castorri - «non sarà più solamente un luogo di passaggio ma anche un luogo dove affluiranno ogni giorno decine e decine di persone che si recheranno nei nuovi uffici aperti al pubblico».

La premessa è che «ogni intervento di riqualificazione presume innanzitutto uno studio accurato sulla migliore soluzione progettuale da adottare anche in considerazione dei lavori che sta effettuando l’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile sull’argine del fiume Savio».

Al momento, le ipotesi progettuali sono due. La prima è quella di sostituire il cordolo stradale sul lato del nuovo Commissariato e del Caps, nel tratto di circa 400 metri tra il Ponte Vecchio e l’ingresso del parcheggio multipiano, per migliorare la fascia verde già presente. In particolare, verrebbe arricchita con un impianto di irrigazione e cespugli. C’è poi l’idea di sostituire il marciapiede esistente in betonella con un nuovo percorso in calcestruzzo drenante. Il costo per la riqualificazione del verde e il cordolo si aggirerebbe intorno ai 200mila euro, considerando anche i lavori accessori, quali lo spostamento di caditoie, la sostituzione dei parapedonali arrugginiti, le asfaltature. Se invece si realizzasse anche il nuovo marciapiede, per avere una pavimentazione drenante, la spesa salirebbe a circa 350-400mila euro. In attesa di definire cosa fare, i lavori sugli edifici del nuovo Commissariato procedono, sotto lo sguardo attento del questore Claudio Mastromattei e del comandante della Polizia di Cesena, Nicola Vitale, col pieno supporto del sindaco Enzo Lattuca e del Comune.