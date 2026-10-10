Cesena, la tabaccheria “L’Amalia” compie 40 anni tra evoluzioni e mode - VIDEO

La tabaccheria “L’Amalia” compie quarant’anni. La celebre attività della frazione di San Rocco dal 1986 offre un servizio curato per soddisfare le richieste dei numerosi clienti. Un traguardo importante raggiunto grazie all’unione e alla solidità delle sorelle Gaspari, Manuela e Marina, e al marito della prima, Riccardo, che intendono proseguire il loro lavoro con impegno e dedizione.
In quarant’anni si è evoluto il mercato del fumo, si sono aggiunti nuovi giochi e sono variate diverse funzioni del mestiere, ma la tabaccheria “L’Amalia” è rimasta sempre al passo con tempi diventando un punto di riferimento per numerose generazioni.