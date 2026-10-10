Cesena, la tabaccheria “L’Amalia” compie 40 anni tra evoluzioni e mode - VIDEO

La tabaccheria “L’Amalia” compie quarant’anni. La celebre attività della frazione di San Rocco dal 1986 offre un servizio curato per soddisfare le richieste dei numerosi clienti. Un traguardo importante raggiunto grazie all’unione e alla solidità delle sorelle Gaspari, Manuela e Marina, e al marito della prima, Riccardo, che intendono proseguire il loro lavoro con impegno e dedizione. In quarant’anni si è evoluto il mercato del fumo, si sono aggiunti nuovi giochi e sono variate diverse funzioni del mestiere, ma la tabaccheria “L’Amalia” è rimasta sempre al passo con tempi diventando un punto di riferimento per numerose generazioni.

Manuela, qual è stato il segreto per raggiungere un traguardo così importante?

«L’unione tra di noi ci ha aiutato molto. L’ho aperto nel 1986, i nostri genitori ci hanno dato una mano e poi si è aggiunta anche mia sorella Marina. L’attività è sempre stata a conduzione familiare. Eravamo giovani e desiderosi di metterci in gioco, con l’intenzione di fare bene. In tutti questi anni abbiamo cercato di poter accontentare la vasta clientela, rimanendo al passo con i tempi».

Riccardo, sono numerose le generazioni passate di qui, come si è evoluto negli anni il fenomeno del fumo?

«Si è evoluto moltissimo. Ricordiamo come alla fine degli anni ’80 il fumo fosse sdoganato e consentito anche nei luoghi pubblici, e non c’era attenzione per il fumo passivo. Il numero dei consumatori di sigarette era maggiore rispetto ad oggi. Negli anni la situazione è variata, sia in termini di leggi che di consumo, fino ad arrivare nel 2014 quando è uscito il primo dispositivo sul tabacco riscaldato. Ha avuto nella società un impatto notevole cambiando le abitudini dei clienti. Infine ai giorni d’oggi siamo arrivati alle sigarette elettroniche, che piacciono molto anche ai giovani maggiorenni. Il mercato del fumo, rispetto al passato, è cambiato parecchio».

E invece per quanto riguarda il fenomeno del gioco?

«Per noi il gioco è stato fondamentale. Siamo partiti con il Totocalcio dove i nostri clienti hanno fatto vincite importanti. Negli anni ha preso piede anche il “Gratta e vinci”, il gioco de Lotto e la Tris. Ad oggi, oltre a quelli più tradizionali, il mercato offre una vasta scelta che accontenta la nostra clientela».

Marina, nell’era digitale molte funzioni della tabaccheria sono venute a meno, ad oggi su cosa si concentra maggiormente la vostra attività?

«L’era digitale ha portato numerose modifiche nel nostro settore. Un tempo le tabaccherie erano orientate alla vendita di sigarette o di articoli di cartoleria. Negli ultimi anni la tecnologia ha portato innovazione e diversi servizi in più come ad esempio la ricarica del cellulare, di prepagate, il pagamento di bollettini. Ultimamente è incrementato moltissimo anche il lavoro sugli acquisti online, con i clienti che vengono a ritirare in negozio i loro pacchi».

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