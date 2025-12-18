Cesena, la storica parrucchiera Marta: “Sono in pensione ma vado avanti, amo troppo il mio lavoro”

Quarant’anni di lavoro nello stesso salone, creando acconciature e rapporti umani. È il traguardo festeggiato dalla cesenate Marta Evangelisti, titolare di “Hair Style” in via Farini, associata a Confartigianato. Aprì il suo salone il 17 dicembre 1985, aveva appena vent’anni. Oggi, pur essendo in pensione da tre anni, continua a lavorare con passione. Da anni socia contitolare è Marianna Macis, ex dipendente. «Il lavoro mi piace e mi gratifica - dice Marta Evangelisti - soprattutto grazie al rapporto fidelizzato con le clienti: alcune erano ragazze come me agli inizi, oggi sono donne mature. Tante dipendenti si sono formate nel mio salone. Ma c’è una cosa che non si può insegnare e scaturisce da dentro: l’amore per il lavoro».

In mezzo a tante mode e tendenze, la filosofia di Evangelisti è stata semplice: «Ho privilegiato un approccio personalizzato alla cliente, cercando di armonizzare le sue richieste con i miei suggerimenti professionali».

Impegnata anche nel sociale, col progetto “Margherita” con lo Ior e un altro a sostegno di colleghe venezuelane, tra i problemi segnala la piaga dell’abusivismo.