Cesena, la storica “Lavanderia moderna” chiude dopo 58 anni

Ultimi ritiri in vista della stagione invernale, poi da questa sera la serratura girerà due volte. Dopo 58 anni di attività la “Lavanderia Moderna” a Villachiaviche chiuderà definitivamente, lasciando un “profumato” ricordo alle numerose generazioni che si sono recate in negozio. La lavanderia a conduzione familiare, celebre per i lavaggi a secco, è stata avviata nel 1968 dalla signora Norma Romagnoli e condotta al capolinea dalla figlia Emanuela Castorri, fresca di pensionamento. L’evoluzione dei macchinari, degli elettrodomestici e del mercato tessile hanno portato profondi cambiamenti anche all’interno di questa professione, vissuta sempre con precisione e determinazione da parte delle due donne cesenati.